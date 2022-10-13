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15:27, 13 октября 2022Мир

Кремль сообщил об аресте диверсантов из-за попытки теракта на «Турецком потоке»

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов из-за попытки теракта на «Турецком потоке»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При попытке теракта на газопроводе «Турецкий поток» были схвачены диверсанты, нескольких человек арестовали. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, диверсанты были взяты на российской территории. Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что спецслужбы Украины пытались взорвать «Турецкий поток».

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, (...) они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков отметил, что Путин и Эрдоган в Астане обсуждали зерновую сделку и поступление продукции в беднейшие страны мира.

13 октября президент Путин сообщал, что «Турецкий поток» успешно работает, несмотря на попытки Украины устроить диверсию.

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Анна Щербакова
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