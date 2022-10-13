Белый дом заявил о высоком риске втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

В Белом доме оценили риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине как высокий

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил о высоком риске втягивания США и НАТО в конфликт на Украине в интервью телеканалу CNN.

По словам Кирби, на данный момент риск развития ситуации в этом направлении высок. «В этом нет сомнений», — добавил он.

Ранее Джон Кирби заявил, что США не желают эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию. Он подчеркнул, что ядерная война с Россией означает катастрофу для всех сторон. При этом он отметил, что Вашингтон не видит признаков, указывающих на стремление Москвы использовать оружие массового уничтожения.