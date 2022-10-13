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19:48, 13 октября 2022Наука и техника

«Джеймс Уэбб» запечатлел пылевой шлейф взаимодействия двух звезд

Nature: «Уэбб» запечатлел пылевой шлейф взаимодействия двух звезд в созвездии Лебедя

Фото: NASA / ESA / CSA

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба запечатлел кольца пыли в результате взаимодействия двух звезд. Выводы наблюдений описаны в журналах Nature и Nature Astronomy.

Объекты располагаются в пяти тысячах световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Звездная система получила название WR140, она включает в себя звезду Вольфа-Райе и голубую сверхгигантскую звезду O-типа — один из самых массивных видов светил, которые вращаются вокруг друг друга по орбите с восьмилетним циклом.

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Исследования системы проводились в последние несколько десятков лет с помощью обсерватории Кека на Гавайях. Теперь ученые направили приборы Джеймса Уэбба в сторону WR140 для изучения интенсивного звездного света, который может перемещать материю в пространстве.

Каждые восемь лет во время сближения звезд в космическое пространство испускаются огромные клубы пыли, которые по размеру превышают расстояние от Земли до Солнца в тысячи раз.

Все звезды выбрасывают потоки газа, однако звезды WR140 это скорее напоминает звездный ураган, а не ветер. На более поздних стадиях жизненного цикла эти светила сбросили свой водородный слой. Водород не является составляющим пыли, однако другие элементы, расположенные внутри звезды, такие как углерод, могут формировать пылевой шлейф. Этот эффект достигается за счет конденсации углерода в зонах столкновения ветра от двух звезд, который можно наблюдать только в инфракрасном свете телескопов.

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Елена Апазиди
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