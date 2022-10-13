Появилось фото части упавшего на площадку лицея в Белгороде снаряда

В сети опубликовали фото неразорвавшегося снаряда, упавшего на площадку лицея в Белгороде

В сети появилась фотография неразорвавшегося снаряда, который упал на спортивной площадке лицея №32 в Белгороде. Их публикует RT в Telegram.

На кадрах виден снаряд, который лежит на спортивной площадке.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал жилой дом. В городе сработала система противовоздушной обороны. Мэр Белгорода Антон Иванов, в свою очередь, сообщил, что повреждения получил дом №42 на улице Губкина. Сведений о жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент нет.

В сети также появились кадры момента падения обломков ракеты в жилой дом. На них видно, как после падения обломка появляется черный дым.