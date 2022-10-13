Спикер Госдумы Володин опубликовал карту массированных ударов по Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал карту массированных ударов по Украине и назвал их «ответами на теракты киевского режима». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 13 октября.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — написал Володин.

Регионы, в которых «уничтожена и повреждена критическая инфраструктура, используемая Вооруженными силами Украины» (ВСУ), отмечены на карте красным. В их числе — подавляющее большинство территорий Украины, включая Одессу, Николаев, Харьков, Киев, Львов и другие.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Российская сторона назвала это терактом. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что организатором является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.