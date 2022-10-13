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18:58, 13 октября 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии производство молока выросло на 20 процентов

В Кабардино-Балкарии за лето и начало осени производство молока выросло на 20 процентов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии в несколько раз увеличилось производство молока. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, на пастбищах республики надоили больше четырех тысяч тонн молока за лето и начало осени 2022 года. В результате работы фермеров показатели выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что за скотом ухаживали более 1200 специалистов в урочищах Хаймаша, Аурсентх и в Черекской зоне.

Известно, что на землях животноводства находились около 182 тысячи животных, которые принадлежат представителям малого и среднего агробизнеса. Среди них, в частности, быки и коровы, овцы и козы, лошади и яки. По сравнению с прошлым годом количество голов увеличилось на 32 тысячи.

Помимо молока, специалисты получили мясо, в живом весе — две тысячи тонн. Поддержку аграриям на пастбищах оказывали полицейские, врачи и дорожники, а также сотрудники ветеринарной службы.

В марте сообщалось, что в Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства. Так, мяса скота и птицы произвели 13,3 тысячи тонн, что почти на пять процентов превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Кроме того, фермеры сумели получить 58,1 тысячи тонн молока и около 24 миллионов штук яиц.

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Майя Пономаренко
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