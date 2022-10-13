В ЛНР сообщили о взятии под контроль двух господствующих высот у Кременной

Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в районе Кременной

Российские военные взяли под контроль две высоты в районе Кременной — Червонопоповку и Песчаное. Об этом сообщил глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в Telegram.

По его словам, бойцы ВС России в Кременной смогли не только организовать мощную оборонительную систему, но и взять под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное.

Ранее Мирошник сообщил, что дороги, ведущие в Кременную из Рубежного и Сватово, остаются под контролем российской армии. Он также добавил, что союзные подразделения смогли продвинуться в направлении села Терны.