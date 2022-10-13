Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть

Министр финансов США Йеллен предложила покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть. Свое мнение Йеллет выразила, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Слова политика приводит ТАСС.

Министр финансов считает, что следует остановиться на отметке в районе «60 с чем-то» долларов за баррель. Она напомнила, что некоторое время назад Россия была готова продавать нефть по этой цене, не теряя прибыли. Также Йеллен выразила мнение, что себестоимость добычи нефти в стране «достаточно низкая».

Также она убеждена, что в настоящее время США пытаются защитить мировой энергетический рынок возможных последствий дальнейшего роста цен на нефть. «Мы не определили предельную цену на российскую нефть и работаем с нашими партнерами, чтобы решить, какой ей следует быть», — высказалась Йеллен.

Запад же, как говорит министр, пытается сдержать рост цен на энергоносители и на продовольствие и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы подорвать возможности Москвы по ведению специальной военной операции на Украине.

Ранее ценам на нефть спрогнозировали падение на треть: к середине 2023 года они могут опуститься ниже 65 долларов. Такой прогноз представили эксперты инвестиционного банка RBC Capital Markets.