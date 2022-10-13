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03:51, 13 октября 2022Мир

Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть

Министр финансов США Йеллен предложила покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть. Свое мнение Йеллет выразила, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Слова политика приводит ТАСС.

Министр финансов считает, что следует остановиться на отметке в районе «60 с чем-то» долларов за баррель. Она напомнила, что некоторое время назад Россия была готова продавать нефть по этой цене, не теряя прибыли. Также Йеллен выразила мнение, что себестоимость добычи нефти в стране «достаточно низкая».

Также она убеждена, что в настоящее время США пытаются защитить мировой энергетический рынок возможных последствий дальнейшего роста цен на нефть. «Мы не определили предельную цену на российскую нефть и работаем с нашими партнерами, чтобы решить, какой ей следует быть», — высказалась Йеллен.

Запад же, как говорит министр, пытается сдержать рост цен на энергоносители и на продовольствие и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы подорвать возможности Москвы по ведению специальной военной операции на Украине.

Ранее ценам на нефть спрогнозировали падение на треть: к середине 2023 года они могут опуститься ниже 65 долларов. Такой прогноз представили эксперты инвестиционного банка RBC Capital Markets.

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Екатерина Подвигина
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