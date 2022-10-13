Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика сочли непричастным к теракту

РИА Новости: следствие не подозревает водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту. Об этом РИА Новости сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По его утверждению, следствие считает, что дальнобойщик «не знал, что исполняет преступный заказ».

12 октября ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Уточняется, что организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.