В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН

Депутат Журова: ожидала, что Сербия воздержится от голосования по антироссийской резолюции

Результаты голосования за резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, не стали сюрпризом для России, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что не ожидала, что Сербия проголосует за принятие резолюции.

Голосование за принятие резолюции

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России. Кроме того, документ содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования

В поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования. В их числе — Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

Результаты голосования — это не сюрприз для нас. Смелых оказалось не так много Светлана Журова депутат Госдумы

Нейтралитет и воздержавшиеся от голосования

Журова уверена, что страны, воздержавшиеся от голосования, таким образом хотели, с одной стороны, высказать поддержку России, а с другой — не ссориться с Западом.

«Страны сегодня хотят оставаться нейтральными. Хотя, когда в предыдущий раз было голосование по Крыму, когда кто-то сохранял нейтральную позицию, многие патриоты России считали, что эти страны проголосовали против. Люди жестко осуждали их», — сообщила она.

Из стран, входящих в состав СНГ, только Белоруссия проголосовала против принятия резолюции, остальные страны воздержались. Однако это решение было предсказуемым, считает Журова.

«На самом деле страны СНГ, кроме Белоруссии, само собой, и раньше воздерживались, имея в виду сохранение нейтралитета между Россией и США. Самое интересное, что он не сохраняется таким образом», — поделилась она.

Неожиданные решения

Депутат сказала, что решения нескольких стран стали для нее неожиданными.

От Сербии я ожидала, что она будет хотя бы в списке воздержавшихся. А от Китая — что он проголосует против Светлана Журова депутат Госдумы

«Потому что бывают такие случаи: по какими-то очень спорным моментам Китай голосует за нас и даже вето накладывает на какие-то решения. Но, к сожалению, это не всегда. Еще я ожидала больше африканских стран в проголосовавших против. Они высказывали на разных площадках свою поддержку России. Но мы видим, что произошло не так», — подытожила Журова.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей регионов высказались положительно.