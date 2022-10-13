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23:46, 13 октября 2022Мир

Байден заявил о планах переговорить с Саудовской Аравией

Байден переговорит с Саудовской Аравией после решения стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация планирует переговорить с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в скором времени переговорим с вами», — заявил он в ответ на вопрос журналистов, в чем состоит его послание Саудовской Аравии в свете ошибочного, с точки зрения американской стороны, решения снизить нефтедобычу.

Глава Белого дома не раскрыл, каким именно будет содержание предстоящих контактов. «Оставайтесь на связи», — сказал он.

Ранее в США заявили, что, приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. Страны будут должны сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

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Марина Совина
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