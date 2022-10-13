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11:03, 13 октября 2022Из жизни

Женщина обратилась к врачу с плохим самочувствием и родила через двое суток

New York Post: женщина из США узнала о беременности и родила через двое суток

Кадр: KETV

23-летняя Пейтон Стовер из американского штата Небраска узнала о беременности за двое суток до того, как родила ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Женщина обратилась к врачу с плохим самочувствием и сообщила ему, что у нее опухли ноги, предполагая, что на появление симптомов повлияла усталость после работы. После обследования медики сообщили Стовер, что она беременна. Новость оказалась неожиданной, но в то же время радостной для пациентки.

Врачи приняли решение делать будущей матери экстренное кесарево сечение, так как ее почки и печень не функционировали должным образом. «У меня было очень высокое кровяное давление, что очень страшно. Если бы я не пришла в тот день в больницу, я бы, наверное, не дожила до выходных», — рассказывает Стовер.

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Молодая мать родила сына на 10 недель раньше срока, а его вес составил 1,8 килограмма. Позже выяснилось, что Стовер столкнулась с преэклампсией — осложнением беременности, которое приводит к повышению кровяного давления.

Стовер и ее супруг Трэвис Кестерс не планировали заводить детей в ближайшем будущем, однако были рады рождению первенца. «Теперь, когда я держал его на руках, кормил его, это перестало казаться чем-то нереальным», — поделился ощущениями молодой отец.

Ранее сообщалось, что фитнес-блогер из Канады пришла к врачу с жалобами на вздутие живота и запор и узнала, что находится на шестом месяце беременности. Многие симптомы беременности женщина списывала на синдром раздраженного кишечника — хронического заболевания, которым она страдает.

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Алиса Удовик
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