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15:28, 13 октября 2022Россия

В Кремле анонсировали пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент проведет в Астане пресс-конференцию
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в Астане пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, пресс-конференция назначена на 14 октября. Песков отметил, что в мероприятии будут участвовать журналисты кремлевского пула.

«Будет, мы ожидаем, что будет [пресс]-подход», — цитирует агентство слова представителя Путина.

13 октября Путин прибыл в Астану для участия в трех международных мероприятиях. Он принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября президент планирует посетить заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Россия-Центральная Азия».

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Валерий Розенберг
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