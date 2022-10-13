В Кремле анонсировали пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент проведет в Астане пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведет в Астане пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, пресс-конференция назначена на 14 октября. Песков отметил, что в мероприятии будут участвовать журналисты кремлевского пула.

«Будет, мы ожидаем, что будет [пресс]-подход», — цитирует агентство слова представителя Путина.

13 октября Путин прибыл в Астану для участия в трех международных мероприятиях. Он принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября президент планирует посетить заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Россия-Центральная Азия».