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17:44, 13 октября 2022Среда обитания

Петербуржцы бросились снимать один вид жилья

«Доли.ру»: спрос на аренду комнат в Санкт-Петербурге вырос на 20,9%

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Спрос на аренду комнат в Санкт-Петербурге значительно вырос за восемь месяцев 2022 года. О том, что петербуржцы бросились снимать один вид жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство недвижимости «Доли.ру».

По итогам января-сентября спрос на съемные комнаты увеличился на 20,9 процента относительно аналогичного периода 2021 года. Стоимость наиболее доступного объекта составляет пять тысяч рублей за месяц проживания. Такая сумма позволит снять комнату площадью семь квадратных метров в Красносельском районе. Собственник жилья уточняет, что готов сдать объект только женщине без детей и животных.

Самая дорогая комната, доступная для аренды в Петербурге, находится на шестом этаже семиэтажного здания в шаговой доступности от станции метро «Василеостровская». Площадь жилья составляет 56 квадратных метров, а арендная ставка — 35 тысяч рублей в месяц.

В сентябре стоимость аренды комнат снизилась в Москве. Средняя ставка составила 17,3 тысячи рублей в месяц — на восемь процентов меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

Александра Качан
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