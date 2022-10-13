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12:31, 13 октября 2022Наука и техника

Названа стоимость видеокарт RTX 4090 в России

Видеокарты RTX 4090 оценили в России минимум в 140 тысяч рублей

Фото: Chesnot / Getty Images

В российской продаже появились видеокарты серии RTX 4090. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, устройства оказались в наличии в сети магазинов DNS. Прибрести новые видеокарты можно только по стопроцентной предоплате. Уточняется, что продажи девайсов начались утром 13 октября. На момент написания заметки на сайте DNS были доступны три модели видеокарты от производителей Gigabyte и MSI.

Ретейлер также назвал стоимость оборудования. Видеокарты оценили минимум в 140 тысяч рублей — во столько обойдется модель от MSI. Видеокарта Gigabyte RTX 4090 доступна за 144 тысячи рублей. На сайте компании указано, что в настоящий момент устройств нет в наличии, но они могут появиться в ближайшее время.

RTX 4090 созданы на базе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, имеют базовую частоту 2,23 гигагерц, видеопамять 24 гигабайта GDDR6X, энергопотребление составляет 450 ватт. Глобальные продажи новых видеокарт начались 12 октября.

В конце апреля сеть магазинов DNS начала продажи видеокарт GeForce RTX 3090 Ti. Стоимость самых доступных моделей — KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer и MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO — составила 290 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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