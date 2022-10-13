Польше предрекли «невообразимую» нищету и безработицу

Myśl Polska: если кризис на Украине затянется, Польшу ждет невообразимая нищета

Желание большинства жителей Польши сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, говорит об их глупости, считает обозреватель Пшемыслав Пяста. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

Согласно данным социологического исследования агентства SW Research, 60 процентов граждан страны выступили против ослабления или полной отмены антироссийских санкций даже в условиях роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных затруднились ответить, а 16 процентов жителей высказались против рестрикций, сообщил автор материала. «Так что мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным "русинам"», — заявил он.

Журналист считает, что, если кризис на Украине затянется, Польшу в лучшем случае ждет экономическая катастрофа. Он предрек стране «невообразимую нищету и безработицу». «А потом десятилетия напряженной работы, чтобы немного догнать цивилизованный мир», — написал он.

Обозреватель добавил, что худшим вариантом является непосредственное участие Варшавы в вооруженном конфликте с Россией. Он призвал стремиться к решению кризиса, даже если Украина выйдет из него проигравшей.

Пяста также назвал ошибочным мнением, что поляки являются бесконечно храброй нацией. Он заявил, что отсутствие страха в опасных ситуациях является «психическим расстройством», а не признаком мужества.

По его словам, в истории Польши уже не раз бывало, когда страна неадекватно оценивала угрозу.

«Каждый раз заканчивался эффектным самоубийством», — заявил он.

Ранее в Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России. Польский рынок угля начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза.

