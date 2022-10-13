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20:16, 13 октября 2022Из жизни

Мужчина не заметил преследующую его акулу-людоеда и потом разглядел ее на видео

Daily Mail: Энди Бернелл из Австралии запечатлел преследовавшую его лодку белую акулу

Энди Бернелл, исследователь-любитель подводной жизни, запечатлел белую акулу, также известную как акулу-людоеда, преследовавшую его каяк в городе Аделаида, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина рассказал, что не заметил акулу, когда плыл на лодке. «У меня была только камера GoPro и приманка на леске, и я тащил ее, пока плыл, чтобы посмотреть, смогу ли я сделать кадры, поместив камеру на дно каяка. Я ничего не ожидал увидеть на видео», — рассказывает Бернелл. Он добавил, что был очень удивлен и рад, когда пересмотрел запись и разглядел на кадрах хищника.

Бернелл надеется, что сможет встретить акулу во второй раз. Он сообщил, что собирается дать ей имя, если ее разрешат зарегистрировать. Мужчина хочет назвать хищника в честь Эмбер Борк, которая недавно завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Турции по фридайвингу.

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Мужчина отметил, что шансы увидеть еще одну акулу довольно низки. «Я буду пробовать снова, но постараюсь, чтобы камера не подпрыгивала, когда каяк движется по волнам», — делится планами Бернелл.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. У двоих спасенных остались раны от укусов на руках, у одного из них обнаружили признаки переохлаждения.

Алиса Удовик
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