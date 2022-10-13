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18:49, 13 октября 2022Ценности

Блогерша показала способ скрыть носогубные складки с помощью двух средств

Блогерша Казива использовала консилер и пудру, чтобы визуально скрыть носогубные складки

Кадр: @beautybykaziva / TikTok

Блогерша Казива с никнеймом beautybykaziva поделилась способом визуально избавиться от мимических морщин без косметологических инъекций и удивила подписчиков. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В ролике девушка показала два необходимых косметических средства, которые помогут скрыть упомянутые недостатки внешности. «Не переживайте, вам не нужно будет тратить деньги и колоть лицо иглами», — успокоила героиня материала подписчиков и приступила к макияжу.

В первую очередь инфлюэнсер использовала консилер — жидкое средство для маскировки несовершенств кожи. Блогерша нанесла его на носогубные складки (идущие от носа к уголкам рта линии) и растушевала специальной губкой. Затем она закрепила эффект проделанной работы пудрой. На кадрах видно, что через несколько секунд мимические морщины на лице Казивы исчезли.

Опубликованное видео стало вирусным в соцсети и за несколько дней набрало более 2,1 миллиона просмотров. Подписчики оценили лайфхак, однако негативно отреагировали на призыв скрывать недостатки внешности. «Я точно попробую этот способ, у меня глубокие морщины в этой зоне», «Круто, спасибо», — благодарили одни. «Честно говоря, я не понимаю, почему люди ненавидят линии своей улыбки! Улыбка — это самое милое, что может быть у человека, она красивая», — посетовали другие.

Ранее в октябре блогершу Хлою Уотерз приняли за другого человека после нанесения макияжа. Так, девушка использовала помаду, тени и подводку, а также подчеркнула ресницы, скулы и брови. При этом видно, что на ее коже исчезли морщины, нос стал уже, а губы — объемнее.

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Карина Черных
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