Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником

Глава Чечни Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки Артема своим советником

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки — Артема Чайки — своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

Как заявил глава республики, новый советник будет координировать и принимать участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чечня.

Ранее Рамзан Кадыров выразил полную уверенность в том, что под руководством командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно. По его мнению, командующий обладает решительностью и профессионализмом.