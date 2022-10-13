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23:42, 13 октября 2022Россия

Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником

Глава Чечни Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки Артема своим советником
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Рамзан Кадыров и Артем Чайка

Рамзан Кадыров и Артем Чайка. Фото: @Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия ЧайкиАртема Чайки — своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

Как заявил глава республики, новый советник будет координировать и принимать участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чечня.

Ранее Рамзан Кадыров выразил полную уверенность в том, что под руководством командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно. По его мнению, командующий обладает решительностью и профессионализмом.

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Марина Совина
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