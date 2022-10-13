Названо неожиданное последствие санкций против российской нефти

Bloomberg: танкеры подорожали в два раза из-за санкций ЕС против российской нефти

Стоимость покупки нефтяных танкеров, способных плавать в ледяных водах, типа Aframax выросла в два раза, что стало следствием скорого вступления в силу санкций Евросоюза против экспорта российской нефти, пишет Bloomberg.

Цена на некоторые суда ледового класса Aframax сейчас составляет 31-34 миллиона долларов, что в два раза дороже, чем годом ранее, сообщили судовые брокеры. При этом высокий спрос ожидается именно на этот тип танкеров, так как в силу своего небольшого размера они могут входить в российский порт Приморск, откуда экспортируется основная доля нефти марки Urals.

Суммарно в этом году было продано 15 танкеров класса Aframax и Long Range-2. При этом большая часть судов приобретается неназванными покупателями.

Всплеск интереса компаний к ледокольным танкерам и стремление многих из них не раскрывать свое название при покупке таких судов наблюдается на фоне решения ЕС с 5 декабря запретить европейскому бизнесу транспортировать, страховать и финансировать поставки российской нефти в регион, указывает Bloomberg. В наибольшей степени это решение затронет греческие судоходные компании.

Агентство отмечает, что ледокольные танкеры необходимы для вывоза российской нефти из Балтийских портов в «безопасные» порты Европы. Там нефть с таких танкеров будет перегружаться на другие суда, что усложнит идентификацию нефти как российской, и доставляться в другие пункты назначения. При этом сохраняется риск, что танкеров ледового класса этой зимой будет не хватать, что угрожает «заблокировать» в балтийских портах России 500-700 тысяч баррелей нефти в сутки, заявил руководитель отдела исследований танкеров в Braemar Ануп Сингх.

В сентябре Bloomberg указывало, что с мая по август мировые судовладельцы купили 42 ледокольных танкера разных классов, потратив на это порядка 1 миллиарда долларов. При этом большинство компаний связаны с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Аналитики предполагали, что эти компании «намерены содействовать российскому экспорту нефти зимой». Тем временем 13 октября Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о сокращении доходов России от экспорта нефти в сентябре на 3,2 миллиарда долларов.

