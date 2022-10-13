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14:17, 13 октября 2022Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

ZN.UA: в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели» (ZN.UA).

Издание прикрепило к публикации карту, на которой выделены регионы, где действует воздушная тревога. Среди них отмечены Полтавская, Сумская и Харьковская области страны. Кроме того, издание попросило население перейти в укрытия.

Власти двух областей подтвердили оповещения о воздушной тревоге. «Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал в своем Telegram-канале глава полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.

Глава сумской администрации Дмитрий Живицкий также попросил жителей уйти в безопасные места, однако после этого он сообщил об отмене тревоги, об этом говорится в его Telegram-канале.

Ранее стало известно о падении двух украинских самолетов в Полтавской области. Самолеты упали в Шишацкой общине, уточнил Лунин. Помимо этого, он также сообщил об отсутствии жертв среди гражданского населения при аварии.

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Алевтина Запольская
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