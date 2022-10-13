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23:14, 13 октября 2022Экономика

«Газпром» допустил замену части трубы «Северного потока»

Глава «Газпрома» Миллер допустил замену большой части трубы «Северного потока»
Сюжет«Северный поток-2»:
Алексей Миллер

Алексей Миллер. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Восстановление работы «Северного потока» может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо заменить большой кусок трубы, допустил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эксперты говорят о том, чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и фактически на этом участке строить новый участок», — заявил Миллер в эфире Первого канала.

Ранее Алексей Миллер сообщил, что поврежденные нитки газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на большом протяжении заполнены морской водой. По его словам, учитывая скорость, с которой газопроводы теряли давление, можно понять, что произошел полный разрыв трубы.

Сроки ремонта «Северных потоков» пока неизвестны — немецкие службы безопасности допустили, что все неисправные линии газопроводов вышли из строя навсегда. При этом в правительстве Германии исключили запуск неповрежденной ветки газопровода «Северный поток-2», несмотря на беспрецедентный энергокризис.

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Марина Совина
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