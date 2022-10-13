Глава СКР поручил представить доклад об удержании российских моряков на Украине

Глава СКР Бастрыкин поручил представить доклад об удержании судна с 65 моряками на Украине

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад в связи с длительным удержанием судна «Волго-Балт 225» с 65 российскими моряками на Украине. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, с начала спецоперации оно находится на верфи города Измаил в Одесской области. При этом вооруженные люди не дают экипажу сойти на берег и держат моряков в заложниках. Их родственники написали открытое письмо в СМИ, в котором попросили помочь пленникам.

В письме близкие гражданских моряков отметили, что те находятся в порту уже восемь месяцев и приравниваются Украиной к взятым в плен солдатам. «В Россию по обмену вернулись дальнобойщики, учителя, инженеры — люди разных профессий и специальностей, но не гражданские моряки. Среди них девять больных человек, которых надо в срочном порядке вызволять, двоим из них нужна операция, чтобы спасти их жизни», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил проинформировать его о проведенной проверке и принятом процессуальном решении.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры о возвращении удерживаемых в украинском Измаиле российских моряков ведутся «ежесекундно». За это время удалось вернуть лишь нескольких человек, один из моряков скончался.