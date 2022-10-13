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18:53, 13 октября 2022Мир

В ООН заявили о возможном отказе России от продуктовой сделки

Постпред при ООН Гатилов не исключил отказ России от продления продуктовой сделки

Фото: Olimpiu Gheorghiu / Reuters

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что отказ РФ от продления «продуктовой сделки» не исключен, в случае если условия по экспорту зерна и удобрений из России не будут выполнены. Об этом пишет ТАСС.

«Есть такая возможность. Мы не против поставок зерна, но сделка должна быть равноправной, она должна быть честной и справедливо реализована всеми сторонами», — сказал Гатилов.

Он добавил, что российская сторона направила в ООН письмо, где выразила обеспокоенность несоблюдением интересов РФ в сделке по зерну.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш заявил о попытках организации продлить зерновую сделку.

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Татьяна Антоненко
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