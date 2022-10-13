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13:34, 13 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Запорожье

В Запорожье прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога
СюжетМинобороны:

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

В Запорожье прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье звучат предупредительные сигналы, а также слышны взрывы.

Ранее в Киеве сообщили об ударах по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Власти призвали украинцев не пренебрегать своей безопасностью и во время воздушных тревог находиться в укрытиях. 10 октября стало известно о серии ракетных ударов в разных частях Украины.

Позже в Минобороны России заявили об обстреле высокоточным оружием большой дальности инфраструктуры республики. Среди них были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

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Кристина Есикова
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