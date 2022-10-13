В Киеве заявили об ударах по областным объектам критической инфраструктуры

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил об ударах по критической инфраструктуре

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом он написал в своем Telegram.

Как отметил Тимошенко, соответствующие службы уже работают над ликвидацией обстрелов. Он также призвал граждан не пренебрегать своей безопасностью и во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

Утром 13 октября в Киеве и Киевской области зазвучали сирены воздушной тревоги. Горожан призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Ракетные удары продолжаются несколько дней

10 октября стало известно о серии ракетных ударов в разных частях Украины. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

Позже в Минобороны России отчитались, что все назначенные объекты и цели для массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины поражены. В то же время в Национальной полиции Украины сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры. Всего повреждения получили около 70 объектов по всей стране.

11 октября в преддверии угроз ракетного удара со стороны России на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о ракетных ударах в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях, а также трех городах — Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Впоследствии в Минобороны РФ подтвердили, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов.

Последствия ударов могут стать фатальными для энергосистемы

Как рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших компаний Украины, последствия ударов по объектам страны могут стать фатальными для энергосистемы. По его словам, наиболее критическими можно считать повреждения машинных залов с турбинами или котлами. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавил, что при системных ударах по объектам энергетической инфраструктуры возможно полное обесточивание Украины.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал удар по украинской территории всеобъемлющим. По его словам, атака нанесла колоссальный ущерб энергетической системе страны. По предварительным данным, было повреждено не менее 8,22 гигаватта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, то есть около 30 процентов тепловой и 15 процентов всей генерации.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что масштабы поражения энергетической инфраструктуры составляют около трети от общего количества. По его словам, Россия впервые с начала специальной военной операции решительно нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины. Он выразил мнение, что такое решение было принято в связи с тем, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле.