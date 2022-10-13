В сети обратили внимание на исключение из протокола для Путина в Астане

KazTAG: президент России Путин взял с собой свою бутылку воды Evian на саммит в Астане

В сети обратили внимание на воду, которая выдавалась лидерам стран-участниц на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Об этом пишет агентство KazTAG.

Судя по фотографиям, которые опубликовала пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президенты получили бутилированную воду Turan. Однако корреспондент агентства заметил, что для президента России Владимира Путина и главы Кыргызской Республики Садыра Жапарова было сделано исключение из протокола.

Пресс-служба Токаева не публиковала фотографии Путина на саммите, однако на сайте Кремля появилась видеозапись выступления российского президента. На кадрах можно заметить, что на столе у Путина стоит бутылка воды французской марки Evian. Жапаров выбрал для себя воду марки Tien-Shan Legeng, которую производят в Кыргызстане. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хоть и получил воду Turan, однако пользовался отдельной бутылкой с водой без этикетки.

Ранее эксперты оценили, нарушил ли протокол президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, который пришел на встречу с Путиным в кроссовках. По их мнению, внешний вид главы ОАЭ соответствовал правилам дресс-кода. «Но выбор [Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна] необычен», — оценили специалисты.