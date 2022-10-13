В России сотрудник мэрии верхом отогнал десятки лошадей на штрафстоянку

В Якутске сотрудник мэрии верхом отогнал 20 лошадей на штрафстоянку

Жители Якутска заметили в городе табун из 20 лошадей. Видео появилось в Telegram-канале издания «Подъем».

«В Якутске лошади проинспектировали качество свежеуложенного асфальта на проспекте. По крайней мере, так решили местные жители, увидевшие табун из двух десятков лошадей посреди города», — говорится в сообщении.

На кадрах запечатлены десятки лошадей, бегущие рысью по асфальтированной дороге. За ними едет верхом мужчина в балаклаве. По информации издания, наездник — сотрудник местной мэрии. Он отгонял табун на штрафстоянку для беспризорных лошадей.

О планах властей Якутии открыть штрафстоянку для разгуливающих по городу лошадей сообщалось в феврале. В местной администрации пояснили, что такая мера поможет решить проблему самовыгула животных.