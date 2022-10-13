Стало известно о гибели российского студента-добровольца в ходе СВО

Уральский вуз сообщил о гибели студента-добровольца в ходе СВО

В Донбассе погиб студент Уральского государственного горного университета, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«В июне 2022 года Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: стрелок-помощник гранатометчика стрелкового батальона рядовой Иван Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР», — говорится в заявлении.

Уточняется, что молодой человек прервал учебу, чтобы пройти службу в Вооруженных силах России, а после армии успешно восстановился.

14 сентября администрация Энгельсского района Саратовской области сообщила, что в ходе спецоперации погиб 22-летний военнослужащий, командир взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.

О начале СВО президент России Владимир Путин объявил согражданам 24 февраля.