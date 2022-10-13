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17:13, 13 октября 2022Мир

Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина

Захарова ответила на заявление Шольца о «крестовом походе Путина против демократии»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила ответить на обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес российского президента Владимира Путина о проведении широкого «крестового похода против либеральной демократии», напомнив ему, кто на самом деле занимался такими походами. Об этом сообщает ТАСС.

Во время саммита по прогрессивному управлению в Берлине Шольц назвал конфликт России с Украиной частью более широкого «крестового похода Путина против либеральной демократии».

«Крестовые походы — удел предков либеральных демократов. Россия никогда этим не занималась. Но это надо знать. А либеральная демократия уничтожает историю, чтобы та ей не мешала... прогрессивно управлять», — ответила Захарова.

Ранее Захарова описала отношение США к Украине сказкой о волке и козлятах, обвинив американские власти в двуличии.

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Татьяна Антоненко
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