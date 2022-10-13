Германия нашла замену поставкам газа по «Северному потоку»

Handelsblatt: в Германии могут отменить запрет на добычу газа и нефти в Северном море

Правительство Германии может отменить запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на Минэкономики. В случае «разблокировки» всех месторождений в море добытый газ сможет заменить российские поставки по «Северному потоку».

Ранее правящие партии страны заключили коалиционное соглашение, запрещающее эксплуатацию шельфа в прибрежных водах Балтийского и Северного морей. «Коалиционное соглашение действует, но текущая ситуация требует решений, адекватных ситуации», — сказали представители министерства.

В случае отмены запрета наиболее перспективными станут геологоразведочные проекты в немецко-голландской части Северного моря, пишет Handelsblatt. Федеральная земля Нижняя Саксония добивается начала эксплуатации шельфа совместно с Голландией — ФРГ делит с ней газовое месторождение N05-A. Оно может принести до 13 миллиардов кубометров газа, а потенциал всех месторождений в Северном море оценивается в 60 миллиардов кубометров газа — этот объем аналогичен поставкам по «Северному потоку» в 2021 году.

Ранее в правительстве Германии исключили запуск неповрежденной ветки газопровода «Северный поток-2», несмотря на беспрецедентный энергокризис в Европе. Вторая ветка была повреждена из-за взрывов в сентябре, которые также затронули обе нитки «Северного потока». Теперь Россия может поставлять газ в Европу только через Турцию. Сроки ремонта «Северных потоков» пока неизвестны — немецкие службы безопасности допустили, что все неисправные линии газопроводов вышли из строя навсегда.