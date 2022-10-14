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15:59, 14 октября 2022Бывший СССР

Путин заявил об отсутствии задачи уничтожать Украину

Президент Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожать Украину
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожать Украину. Такие слова прозвучали на пресс-конференции в Астане.

«То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, во и все... Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины», — подчеркнул он.

Политик также сказал, что пока не видит необходимости в новых массированных ударах по Украине. Путин добавил, что сейчас перед российской армией стоят другие задачи — впрочем, он не уточнил, какие. Президент также заявил, что из 29 украинских объектов 7 «не было поражено так, как это планировало Минобороны».

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Алевтина Запольская
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