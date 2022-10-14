Путин заявил об отсутствии задачи уничтожать Украину
Президент Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожать Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожать Украину. Такие слова прозвучали на пресс-конференции в Астане.
«То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, во и все... Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины», — подчеркнул он.
Политик также сказал, что пока не видит необходимости в новых массированных ударах по Украине. Путин добавил, что сейчас перед российской армией стоят другие задачи — впрочем, он не уточнил, какие. Президент также заявил, что из 29 украинских объектов 7 «не было поражено так, как это планировало Минобороны».