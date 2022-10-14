В России вновь продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 22 октября

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 22 октября. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 воздушных гаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве посоветовали отечественным компаниям организовывать авиаперевозку по альтернативным маршрутам с использованием доступных авиагаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее сообщалось, что Росавиация с 1 октября вводит в калининградском аэропорту Храброво режим открытого неба на два года. Отмечается, что режим позволит зарубежным авиаперевозчикам летать из авиагавани Калининграда без посадки в своей стране.