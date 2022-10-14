Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преступлений польских наемников

СКР: польские наемники расстреливали мирных жителей Харьковской области, начато следствие

Польских наемников обвинили в стрельбе по жителям Харьковской области

Начало событий в новости Польских наемников обвинили в стрельбе по жителям Харьковской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту преступлений, совершенных в отношении мирных жителей Харьковской области польскими наемниками. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, иностранные боевики расстреливали людей. Российские следователи в рамках уголовного дела установят причастных к преступлению.

Ранее 14 октября житель Харьковской области, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности, обвинил польских наемников в проведении зачисток в регионе. По его словам, они кидали гранаты и стреляли в людей.