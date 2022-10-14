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07:21, 14 октября 2022Бывший СССР

Польских наемников обвинили в стрельбе по жителям Харьковской области

Житель Харьковской области заявил, что польские наемники стреляли в местных жителей

Фото: Reuters

Житель Харьковской области, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности, обвинил польских наемников в проведении зачисток в регионе. По его словам, они кидали гранаты и стреляли в мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей. Ему удалось скрыться от них на мотоцикле в то время, когда они стреляли в него из автоматов. Мужчина получил ранение в ногу.

После этого его встретили российские военные, которые отнесли его в безопасное место, заключил житель Харьковской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что группа иностранных наемников попала в ловушку в Запорожской области после того, как совершила вылазку на российские позиции в районе населенного пункта Пологи.

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Марина Совина
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