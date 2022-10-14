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12:19, 14 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО

В КГБ Белоруссии сообщили, что в республике не вводили режим КТО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили, что контртеррористическая операция (КТО) в стране не проводилась и не проводится. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ведомстве опровергли введение в республике режима КТО, подчеркнув, что распространяемая в интернете информация об этом носит недостоверный характер.

Там уточнили, что в соответствии с действующим законодательством данный режим вводится КГБ, а в настоящее время в стране «проводятся плановые учебные мероприятия» для поддержания высокого уровня готовности к борьбе с терроризмом.

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Георгий Нестеров
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