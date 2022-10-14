Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:23, 14 октября 2022Экономика

В Иране объяснили смысл поставок газа из России

Министр нефти Ирана объяснили поставки газа из РФ его продажу в Азербайджан и Турцию

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Газ, который Россия хочет поставлять в Иран в рамках своповых контрактов, может быть использован для поставок в Азербайджан, Армению, Турцию, Ирак, Пакистан и другие страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

По его словам, возможны поставки на юг Ирана для экспорта в страны Персидского залива и в целом Исламская Республика готова рассмотреть разные варианты — своп, торговлю или транзит. Переговоры между сторонами завершились успешно, осталось решить технические моменты реализации поставок.

Иранский чиновник объяснил, что его страна стремится к как можно более быстрой реализации сделки, а потенциальный объем поставок — около 50 миллионов кубометров в сутки. Асадзаде заключил, что у Тегерана есть большие транзитные возможности и отличные геополитические позиции в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Иран обладает собственными запасами газа и не нуждается в импорте, напротив, страна наращивает поставки, в том числе в Турцию. По оценкам экспертов, сделка скорее носит более политический, а не экономический характер, позволяя укрепить сотрудничество.

С иранской стороны организация поставок возможна уже к концу этого года, однако России для этого необходимо уладить вопросы с Туркменией, через которую будет идти топливо.

Искать альтернативных покупателей газа России пришлось на фоне конфликта с Европой, некогда основным экспортным рынком. На фоне снижения поставок в регион экспорт «Газпрома» рухнул на 40 процентов. Растущие поставки в Китай не в состоянии ликвидировать дисбаланс в связи с незначительностью объемов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
Путин отметил роль президента ОАЭ в обмене пленными с Украиной
Самый новый iPhone 14 подешевел в России
Путин высказался об уехавших во время частичной мобилизации россиянах
Россия собралась торговать нефтью с Африкой вместо Европы
Президент Швейцарии осудил санкции против российских ученых
ФСБ задержала мужчину за призывы в сети к насилию над представителями власти
Дважды заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил тур по Америке
Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел
Путин сообщил о «добирании» не пострадавших при ударе России объектов на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.