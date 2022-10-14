Зеленский рассказал о восстановлении поврежденных энергетических объектов

Зеленский заявил, что на Украине восстановили 15 поврежденных энергетических объектов

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в своем Telegram-канале рассказал о ходе восстановления энергетических объектов, поврежденных в ходе ракетных ударов Вооруженных сил России. По его словам, было восстановлено 15 таких объектов.

«В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов уже восстановлены полностью», — заявил глава государства.

Он также обратился к украинцам с просьбой проявить сознательность и снизить потребление электричества в пиковое время его использования для того, чтобы энергосистема работала без перебоев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о восстановлении энергоснабжения на всей территории страны. Он подчеркнул, что на данный момент украинская энергосистема работает стабильно.