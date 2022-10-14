На Украине сообщили о восстановлении энергоснабжения

Премьер Украины Шмыгаль заявил о полном восстановлении системы электроснабжения в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о восстановлении энергоснабжения на всей территории страны. Его слова приводит ТАСС.

«Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки (...) 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что на данный момент украинская энергосистема работает стабильно. При этом, по словам премьера, пропускная способность магистральных сетей снижена в результате большого количества разрушений. Он отметил, что в период восстановления надежности энергоснабжения необходимо уменьшить нагрузку, чтобы предотвратить аварии, «поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня».

Ранее Шмыгаль назвал число объектов на Украине, поврежденных ракетными ударами Вооруженных сил России. Как он утверждает, с 10 октября в результате обстрела повреждены более 200 объектов, из которых 28 относились к энергетической инфраструктуре.