Онищенко предупредил о пандемии психических заболеваний и призвал пить травы

Геннадий Онищенко: пандемия COVID-19 сказалась на здоровье миллиарда человек

Пандемия новой коронавирусной инфекции сказалась на здоровье примерно каждого седьмого жителя Земли, то есть миллиарда человек, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В авторской программе на радио Sputnik он предупредил о возможной эпидемии психических заболеваний и заявил, что проблема ментального здоровья человечества выходит на первый план.

Онищенко отметил, что, по данным ВОЗ, в первую десятку стран по распространению депрессии входят Швейцария (46 процентов), США (42 процента), Бразилия (40 процентов), Россия (38 процентов), затем — Германия, Индия, Мексика, Испания, Франция и Китай с 22 процентами.

Мы сегодня вправе говорить, что наряду с пандемией COVID-19 есть пандемия психических заболеваний. Сегодня в России готовятся изменения в закон о психиатрии. Содержательная часть уже сформулирована, дело за тем, что его нужно юридически оформить. Наверное, этот закон будет в ближайшее время внесен в Госдуму. Проблема психического здоровья у нас очень остра Геннадий Онищенко профессор, академик РАН

Онищенко предупредил, что нужно бороться с тревогой и напряжением и следить за психическим здоровьем. При первом же ощущении потери контроля нужно обращаться за медицинской помощью, добавил он.

Академик РАН посоветовал для снятия нервного напряжения пользоваться подручными средствами: можно выпить пустырник, отвар трав или успокаивающий чай. Ни в коем случае нельзя заглушать стресс и тревогу с помощью алкоголя, категорично заявил Онищенко.

Также, по его словам, справиться с нервами помогут беседы с близкими, которым можно излить душу. «И конечно, нужно беречь самое главное — семейный очаг. И внимательно следить за детьми, потому что дети, как и мы, этому подвержены», — подвел итог Онищенко.

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