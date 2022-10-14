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11:02, 14 октября 2022Забота о себе

Гинеколог посоветовала контролировать гормоны при подготовке к беременности

Врач Фисюк: оценить репродуктивный потенциал женщины поможет анализ на антимюллеров гормон

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Способность женщины забеременеть и выносить ребенка определяется стабильным гормональным фоном, потому при подготовке к зачатию важно его контролировать, посоветовала акушер-гинеколог Виктория Фисюк. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Врач напомнила, что любые гормональные сбои препятствуют наступлению беременности из-за того, что фолликул не созревает, и яйцеклетка не выходит из яичников. К числу важных для наступления беременности гормонов она отнесла фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий гормоны (ЛГ), так как именно они отвечают за наступление овуляции и стимулируют выработку прогестерона. В свою очередь, прогестерон необходим для того, чтобы сохранить беременность на раннем сроке.

Оценить репродуктивный потенциал будущей матери поможет анализ на антимюллеров гормон (АМГ) и ингибин-В, утверждает Фисюк. По их результатам становится ясно, сможет ли она забеременеть самостоятельно и есть ли у нее нарушения гормонального фона. Также женщине необходимо следить за тем, чтобы показатели тестостерона и других андрогенов оставались в норме.

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В заключение Фисюк добавила, что частой причиной бесплодия является дисбаланс пролактина. «Гормон пролактин участвует во многих процессах в организме. Нередко он может быть повышен при стрессах и тревожности и, как результат, вызывает бесплодие. Иногда достаточно привести уровень этого гормона в норму для наступления желанной беременности», — заключила она.

Ранее врач-гинеколог Евгений Тажетдинов дал советы по правильному планированию беременности. В рамках подготовки к зачатию он рекомендовал пройти полное обследование организма, чтобы выявить так называемые факторы риска, провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни.

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Наталья Обрядина
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