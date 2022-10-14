В Белоруссии заявили о напряженной ситуации на границе с Украиной

Глава ГПК Белоруссии заявил о напряженной ситуации на украинской границе

Председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о напряженной ситуации на границе республики. Об этом он высказался на встрече с военнослужащими срочной службы и их родителями, передает БЕЛТА.

«Мы собрали родителей солдат, чтобы донести им обстановку, которая складывается на границе. Конечно, есть напряжение и с польской стороны, и со стороны прибалтийских стран, но особого внимания заслуживает украинское направление. Там пограничники несут службу в усиленном режиме, потому с их стороны на границу часто выходят люди без опознавательных знаков. Кроме этого, были ситуации провокаций и оскорбления наших государственных символов», — сообщил глава ГПК.

Он отметил, что украинская сторона продолжает сосредотачивать свои силы вблизи белорусской границы, устанавливая там заграждения и инженерные сооружения и минируя дороги. Лаппо добавил, что сотрудниками ГПК неоднократно фиксировались провокационные действия, «когда украинские военнослужащие целятся в белорусских пограничников, стреляют в воздух, зачастую находясь в нетрезвом состоянии».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о введении в республике режима контртеррористической операции (КТО). По его словам, такие меры были приняты после появления информации о том, что «некоторые сопредельные государства» готовят в стране провокации.

Позднее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии опроверг введение в республике режима КТО, а президент страны Александр Лукашенко заявил, что на ее территории был введен режим повышенной террористической опасности.