В Херсонской области рассказали о задержаниях наводчиков ВСУ

Глава Херсонской области Сальдо сообщил о ежедневном задержании до пяти информаторов ВСУ

В Херсонской области ежедневно задерживают информаторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас каждый день есть сводка, задерживают наводчиков. Каждый день задерживаются один, два, пять человек, некоторые из них потом отпускаются», — рассказал глава региона.

По его словам, к тем, кто действительно информирует ВСУ, будет применяться «очень серьезное» наказание.

Ранее власти Херсонской области призвали население выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ. Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов рекомендовал жителям воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление.