Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 14 октября 2022Россия

В Херсонской области рассказали о задержаниях наводчиков ВСУ

Глава Херсонской области Сальдо сообщил о ежедневном задержании до пяти информаторов ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Херсонской области ежедневно задерживают информаторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас каждый день есть сводка, задерживают наводчиков. Каждый день задерживаются один, два, пять человек, некоторые из них потом отпускаются», — рассказал глава региона.

По его словам, к тем, кто действительно информирует ВСУ, будет применяться «очень серьезное» наказание.

Ранее власти Херсонской области призвали население выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ. Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов рекомендовал жителям воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Законность массовой раздачи повесток у метро оценили
Цены на газ в Европе упали
Россиянин поджег свою знакомую из-за личной неприязни
Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам
Стала известна еще одна причина отказа «Реала» от идеи купить Мбаппе
Фото королевы европейской страны на каблуках в экскаваторе удивили фанатов
Власти Петербурга нашли объяснение «облавам» в ЖК на резервистов
Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в Белгороде
В полиции прокомментировали «облавы» на резервистов в Петербурге
Стало известно об отступлении ВСУ в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.