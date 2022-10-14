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17:35, 14 октября 2022Россия

Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела села Вознесеновка
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Кадры появились в его Telegram-канале в пятницу, 14 октября.

Он отметил, что в результате атаки со стороны Украины жертв и пострадавших нет. Упавшие снаряды повредили пять частных домовладений и немного повредили линии электропередач, так что без снабжения частично остались несколько населенных пунктов: Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и Ленинский.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. В ближайший час электроснабжение будет восстановлено. Подомовой обход продолжается», — написал Гладков.

Утром 14 октября губернатор российского региона сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги и повредили линии электропередач. Момент падения снаряда сняли на видео.

В Белгородской области до 22 октября действует «желтый» уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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