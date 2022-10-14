Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела села Вознесеновка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Кадры появились в его Telegram-канале в пятницу, 14 октября.

Он отметил, что в результате атаки со стороны Украины жертв и пострадавших нет. Упавшие снаряды повредили пять частных домовладений и немного повредили линии электропередач, так что без снабжения частично остались несколько населенных пунктов: Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и Ленинский.

«Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. В ближайший час электроснабжение будет восстановлено. Подомовой обход продолжается», — написал Гладков.

Утром 14 октября губернатор российского региона сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги и повредили линии электропередач. Момент падения снаряда сняли на видео.

В Белгородской области до 22 октября действует «желтый» уровень террористической опасности.