Лукашенко пообещал не пустить США под Москву

Лукашенко пообещал противостоять планам США пройти под Москву через республику

Минск не пропустит США под Москву, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Даже если нас туда втянут (в военные действия — прим. «Ленты.ру»), мы сможем противостоять, мы удержим это направление. Американцы заявляют на посиделках в Варшаве: "Мы пойдем прямо". Не хочу называть источники... Мы это видим и слышим. Что значит "прямо" из Варшавы? Это значит — через Беларусь. Это у них вряд ли получится», — заявил он.

Политик добавил, что власти республики внимательно следят за планами США.

Ранее Лукашенко рассказал о настроениях в НАТО относительно потенциального вступления Украины в альянс. По его словам, некоторые страны-участницы НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине. Он уточнил, что к таким странам относится Турция.