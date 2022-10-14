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14:47, 14 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко пообещал не пустить США под Москву

Лукашенко пообещал противостоять планам США пройти под Москву через республику
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Минск не пропустит США под Москву, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Даже если нас туда втянут (в военные действия — прим. «Ленты.ру»), мы сможем противостоять, мы удержим это направление. Американцы заявляют на посиделках в Варшаве: "Мы пойдем прямо". Не хочу называть источники... Мы это видим и слышим. Что значит "прямо" из Варшавы? Это значит — через Беларусь. Это у них вряд ли получится», — заявил он.

Политик добавил, что власти республики внимательно следят за планами США.

Ранее Лукашенко рассказал о настроениях в НАТО относительно потенциального вступления Украины в альянс. По его словам, некоторые страны-участницы НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине. Он уточнил, что к таким странам относится Турция.

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Алевтина Запольская
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