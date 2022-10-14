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13:26, 14 октября 2022Экономика

Цены на газ в Европе упали

Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

С начала торгов на лондонской бирже ICE стоимость природного газа с поставками в ноябре падает почти на 5 процентов, ниже 1600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 1581 доллара за тысячу кубометров. На минимуме она опускалась до 1505 долларов.

В последние полтора месяца, прошедшие с момента остановок поставок по газопроводу «Северный поток», стоимость газа для Европы упала более чем в два раза от исторических максимумов. Такая динамика обусловлена как реализацией самых негативных прогнозов в плане поставок из России, так и снижением опасений по поводу прохождения зимнего периода.

Во-первых, заполнение подземных газовых хранилищ идет более быстрыми темпами, чем ожидалось. По состоянию на середину октября Европа закачала 100 миллиардов кубометров в собственные подземные хранилища, что составляет порядка 40 процентов от среднего потребления в последние зимы.

Во-вторых, в сентябре зафиксировано увеличение поставок газа из США, где рост добычи достиг рекордного показателя, а возобновление работы терминала Freeport позволит увеличить отгрузку.

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Платон Щукин
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