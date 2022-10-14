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13:03, 14 октября 2022Россия

Законность массовой раздачи повесток у метро оценили

Депутат Швыткин назвал законной массовую раздачу повесток у метро

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Массовая раздача повесток у станций метро и в подъездах не противоречит закону. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он оценил правомерность таких мероприятий и объяснил, кто может вручать повестки.

В принципе это законно. Мы должны понимать, что по повестке раздают не призыв либо мобилизацию. Повестка дается для прихода в военный комиссариат

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«После прибытия в военный комиссариат, когда его (призывника — прим. "Ленты.ру") проверяют, насколько он годен-не годен, ему дается мобилизационное предписание. Если он прибыл в военный комиссариат, это не значит, что он автоматически будет мобилизован либо призовется на срочную службу. Они (комиссия — прим. "Ленты.ру") просто посмотрят, насколько соответствует здоровье, сколько детей, есть ли отсрочка, [на этом основании] дается мобилизационное предписание, где четко написано: во сколько, когда ему прибыть в военный комиссариат для мобилизации», — рассказал депутат.

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Согласно закону о военной службе, повестку преимущественно вручают по месту жительства, работы или учебы. Однако выдать ее могут и в других местах. Повестка считается врученной, только если ее принял именно тот человек, которому она предназначалась, и расписался в ней. В ней также должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных требований. За неявку по повестке грозит административный штраф от 500 рублей до трех тысяч.

При этом Юрий Швыткин отметил, что в условиях мобилизации повестку могут вручать не только сотрудники военкоматов.

«Может [вручить повестку] работник администрации, работодатель, сотрудник полиции в том числе. В данном случае нарушений закона не усматривается. Я сейчас консультации провел с соответствующими службами, мне четко разъяснили, что выдаваемые [таким образом] повестки не являются основанием для призыва. Это является основанием для прибытия в военный комиссариат», — заключил парламентарий.

Понятно, что это вызывает опасения, недоумение, это очевидно и объяснимо. Но закон трактует так, что имеют право

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

Ранее в сети были опубликованы видео очевидцев из Санкт-Петербурга, где сотрудники военкоматов с раннего утра ждут в подъездах, когда мужчины будут выходить из квартир, чтобы вручить им повестки.

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Варвара Кошечкина
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