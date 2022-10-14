Заядлая охотница назвала себя готовой к апокалипсису

Daily Mail: охотница села на мясную диету и назвала себя готовой к апокалипсису

Жительница городского округа Экурхулени, ЮАР, села на мясную диету, стала заядлой охотницей и назвала себя готовой к апокалипсису. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя Колетт Крик с детства страдала из-за аллергии на овощи и фрукты. С 18 лет она села на белковую диету и почувствовала себя значительно лучше. Когда женщина решила родить ребенка, у нее вновь появились проблемы со здоровьем. Женщина направила свои волосы на тест ДНК и выяснила, что у нее повышенная чувствительность к эфиру салициловой кислоты — химикату, который используется в растениеводстве для борьбы с вредителями и болезнями.

Крик вернулась к белковой диете, и позже решила, что будет охотиться, чтобы добывать мясо самостоятельно. Она начала охотиться в 2019 году. Вскоре женщина купила лук и стрелы и начала тренироваться для своего нового хобби. Она целый год практиковалась в стрельбе из лука, прежде чем впервые применила свои навыки на практике. Первым животным, которое она добыла на охоте стал бородавочник.

«Я выбрала лук и стрелы, потому что огнестрельное оружие дает нам слишком большое преимущество. Для меня это не похоже на охоту», — заявила она. Крик ходит на охоту только тогда, когда в ее холодильнике заканчивается запас еды. Она убивает только тех животных, которых планирует съесть. В общей сложности охотница убивает около пяти животных в год.

У женщины двое детей: девятилетний Кольт и 11-летний Коди. У младшего сына Крик такая же повышенная чувствительность к эфиру салициловой кислоты, как у нее. Мать планирует научить сына вести такой же образ жизни. «Тем, кто хочет начать охотиться, чтобы добывать себе пропитание самостоятельно, советую начать это делать. По крайней мере, я знаю, что когда наступит апокалипсис, я смогу прокормить себя», — заявила Крик.

От других людей женщина получает в основном положительные отзывы. Люди говорят, что когда случится апокалипсис, им бы хотелось, чтобы она была с ними. Другие заявляют, что убивать животных — это позор. Крик утверждает, что охота — ее страсть, и ей нравится быть частью жизненного цикла. «Семья поддерживает меня и впечатлена моими достижениями. Мои дети гордятся своей матерью», — подчеркнула она.

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