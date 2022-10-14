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02:04, 14 октября 2022Экономика

«Газпром» назвал сложность при восстановлении «Северного потока»

Миллер: восстановление «Северного потока» может потребовать строительства новой КС
Алексей Миллер

Алексей Миллер. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Восстановление «Северного потока» может потребовать строительства новой компрессорной станции (КС) под российские турбины. Такую сложность назвал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире Первого канала Миллер напомнил о проблемах с турбинами компании Siemens на компрессорной станции «Портовая»^ поскольку ее единственный завод для капитального ремонта находится в Канаде, которая ввела против российской компании санкции. Миллер констатировал, что на сегодняшний день на станции нет ни одной работающей турбины.

«В связи с этим вопрос в отношении восстановления "Северного потока-1", он, как вы понимаете, отягощается еще и тем, что фактически надо строить тогда новую компрессорную станцию уже под другие, российские турбины», — заявил Миллер. По его словам, предварительные расчеты показывают, что «гораздо быстрее можно построить все заново».

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«Никто не сказал о том, что наши европейские партнеры или Германия желают восстановления взорванных ниток. Это первое. Второе, есть регуляторные вопросы, есть вопросы санкционные, есть вопросы юридические. И есть вопросы экономические», — резюмировал глава «Газпрома».

Алексей Миллер ранее допустил, что восстановление работы «Северного потока» может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо заменить большой кусок трубы. Он также рассказал, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой. По его словам, учитывая скорость, с которой газопроводы теряли давление, можно понять, что произошел полный разрыв трубы.

Два газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате четырех взрывов на дне Балтийского моря в конце сентября. Это привело к крупным утечкам газа. Швеция считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже. Эта страна вместе с Германией и Данией уже проводит расследование.

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Марина Совина
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