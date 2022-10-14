Минобороны отчиталось о поражении арсенала с западным вооружением на Украине

Минобороны заявило о поражении арсенала ВСУ с запасами западного вооружения в Бродах

Российские войска оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по арсеналу с западным вооружением на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, арсенал располагался в Бродах Львовской области. Там находились большие запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, которые поступили на Украину из западных стран.

11 октября министерство отчитывалось об уничтожении склада со снарядами к американским системам залпового огня HIMARS в районе села Предтечино в Донецкой народной республике. Помимо этого, были ликвидированы базы хранения топлива для украинской военной техники в Днепропетровской области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.